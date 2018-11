Massimo Ferrero nella bufera. E con lui ovviamente anche la Sampdoria, dopo il sequestro di alcuni beni del patron blucerchiato e di 200mila euro dal conto del club di Corte Lambruschini. Ipotizzare una penalizzazione in classifica per la formazione di Giampaolo però è "fantascienza". Lo dice l'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Ferrero, a Il Secolo XIX.



"Dal lato Sampdoria società noi siamo stra, stra, stra-tranquilli" ha aggiunto quello che di fatto è il vice presidente 'in pectore' della Samp. "È fondamentale che anche la squadra lo resti, perché questa vicenda non ha assolutamente niente a che vedere con la nostra attività agonistica".



Romei insomma si trincera dietro al silenzio, e ad alcune scarne dichiarazioni: "Niente da commentare, si tratta di situazioni che erano già uscite un anno e mezzo fa. Ripeto, la Samp non ha nulla da temere, è sempre stata corretta. Ferrero? È sereno". Nella tarda mattinata di ieri, aggiunge il quotidiano, la Federcalcio ha aperto un fascicolo sul presidente della Sampdoria, ma si tratta di una manovra di prassi in casi del genere. Per il momento, non si intravedono le basi per un illecito sportivo, né un comportamento volto ad alterare il risultato di uno o più match. Ciò non dovrebbe comportare sanzioni a livello di classifica per il Doria, la sensazione è che si entri più nel campo degli illeciti economico-amministrativi, che potrebbero comportare sanzioni pecuniarie per la Samp e per le persone coinvolte.