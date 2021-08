Cristian Romero è a un passo dal trasferimento al Tottenham. Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti decisivi fra Fabio Paratici e l'Atalanta, con la trattativa che dovrebbe andare in porto per 50 milioni più bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi.



FUMATA BIANCA ATTESA IN SERATA - L'operazione è alle battute finali, con anche il presidente degli Spurs Daniel Levy che avrebbe dato il proprio via libera all'investimento: per il difensore argentino classe 1998 base di accordo con i londinesi, in attesa che le due società sistemino anche gli ultimi dettagli. In serata è attesa la fumata bianca.