Ore roventi per il mercato dell'Atalanta, cambia il volto della difesa. La cessione di Cristian Romero al Tottenham è ormai definita, un affare da 55 milioni di euro complessivi tra bonus e parte fissa che finiranno nelle casse della Dea, pronta a reinvestirli sul suo successore: Merih Demiral.



OPERAZIONE IN CHIUSURA - Prima di dare il via libera alla partenza del Cuti, Percassi voleva chiudere l'ingaggio di un altro difensore centrale ed è ormai in dirittura d'arrivo la trattativa con la Juve per il turco. Si tratterà di un prestito oneroso (3-4 milioni di euro) con diritto di riscatto a 28 milioni. Juve che, per Romero, incasserà anche i 16 milioni previsti per il riscatto, da pagare in tre esercizi. Doppio affare in chiusura: Romero al Tottenham e Demiral all'Atalanta dalla Juve, siamo all'ultima curva.