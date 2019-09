Nel post partita di Genoa-Bologna è intervenuto in zona mista Cristian Romero. Tra i molti temi toccati dal difensore del grifone c'è anche quello del suo futuro alla Juventus, la squadra che ne ha acquistato in estate il cartellino salvo poi lasciarlo in prestito in Liguria per un altro anno: "In questo momento io penso solo al Genoa e a fare tutte le partite dando tutto - ha dichiarato El Cuti - perché il Genoa mi ha dato tutto. E poi se la Juventus mi ha preso è proprio grazie al Genoa che mi ha dato fiducia. In Argentina non giocavo quasi mai, qui invece tifosi, allenatori e società mi hanno dato fiducia fin da subito, facendomi sentire importante e tranquillo".