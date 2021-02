Sotto accusa. Nella sconfitta contro il Real Madrid, macchiata dall'errore dell'arbitro Stieler, c'è stata un'altra nota stonata, la prova del 72 nerazzurro, senza dubbio il peggiore in campo. Solo trentuno minuti giocati, trentuno minuti, il tempo passato dal suo ingresso in campo al posto di Muriel, all'11esimo del secondo tempo, alla sua uscita, al 42esimo, per fare spazio a Malinovskyi, di nulla.Gasperini dopo averlo ripetutamente ripreso, anche a favore di camera ("Datti da fare invece di alzare le braccia") ha deciso di cambiarlo.​ Lo sloveno, per tutta risposta, è andato dritto negli spogliatoi visibilmente nervoso.Non è stata la sua serata migliore, non ci sono dubbi, ma nessuna sorpresa, anche se di fronte c'era il Real Madrid.. Anche se giocasse in una big (non) "sarebbe al livello di Lukaku, Ibrahimovic o Ronaldo", come dichiarato dal compagno di Romero. Non è un discorso di talento, di qualità, ma di mentalità. Ilicic è un'esteta che non sempre sa essere pragmatico. E questo è un limite che ha sempre avuto.Di certo ha bisogno di sentirsi coccolato, stimolato per dare il meglio di sé.Non è la prima volta che parte fuori, che entra a partita in corso (in questa stagione è successo tre volte in campionato e tre volte in Champions) ma non ha la capacità di impatto di Muriel, soprattutto se non è al 100% fisicamente, come ieri. Si tratta solo di prenderne anno. E di gestirlo per quello che può dare.