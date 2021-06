Il difensore dell'Atalanta, protagonista di una grande annata che lo ha consacrato anche sul palcoscenico della Champions League e presto protagonista in Coppa America con l'Argentina, ha rilasciato un'intervista a Sportweek., proprietaria del suo cartellino ancora per pochi giorni, visto che la Dea si appresta a riscattarlo: ". Non c’era niente da chiarire. Sono cose che nascono e muoiono al momento. Anzi, mi ha fatto i complimenti per la qualificazione in Champions conquistata con l’Atalanta".Sulla breve parentesi bianconera: ", che è argentino come me. Poi, nelle tre settimane che sono rimasto in ritiro con la Juve, ho legato soprattutto con lui, Danilo, Chiellini e Bentancur. Mache ti fanno sentire subito uno del gruppo".Romero non si ferma e aggiunge altro pepe, per un addio alla Juventus che inizialmente non rientrava nei suoi piani: ": ci speravo, ma c’erano tanti difensori centrali, gente con un grande nome: Bonucci,Chiellini, De Ligt…”. A me non serve giocare cinque o sei partite a stagione. Sono giovane, per crescere ho bisogno di giocare. La Juve è la Juve, ma non voglio rimanere in panchina".Sul futuro: "In passato mi cercarono anche altre squadre, ma quando ho saputo dell’Atalanta ho subito detto sì. Ai tempi del Genoa tanti compagni che erano stati allenati da Gasperini mi avevano parlato benissimo di lui. se lo ascolti e ti alleni bene, ti sta dietro passo dopo passo e ti fa migliorare. Prima di conoscere lui ero tatticamente un disastro, non capivo niente. Oggi mi sento più maturo".