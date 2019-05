Autore del gol del pareggio con la Roma, Cristian Romero vuole salvare il Genoa ("Non avremmo meritato di trovarci in questa situazione, ma sono sicuro che ce la faremo perché questo gruppo vale la Serie A") prima di andare via. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, a fine stagione il difensore argentino passerà alla Juventus, in base a un accordo preso da tempo con il club bianconero e che prevedeva cifre diverse se la Juve avesse deciso di lasciarlo ancora un anno a Genova, oppure di portarselo via già a giugno. Prevarrà la seconda ipotesi, che dovrebbe fruttare al Grifone qualche milione in più rispetto ai venti pattuiti in caso di permanenza più lunga in rossoblù.