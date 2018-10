Romolo + Giluy è il nuovo show comedy a puntate che sta riscuotendo successo in Italia. Una web serie che aveva già una grossa fetta di pubblico è stata trasformata in una Serie Tv dal successo immediato incentrata sulla divisione iper stereotipata dell'Italia suddivisa prima all'interno della stessa Roma e poi lungo tutto lo stivale con la distanza fra Milano e Napoli pronte a spartirsi l'Italia in due facendo implodere la capitale.



La storia avanza con tantissime citazioni di film, serie tv e non solo e vede due famiglie romane, i Montacchi e i Copulati contendersi Roma rimanendo all'oscuro delle trame ordite dalla impronosticabile coalizione Milano-napoletana. Tante, tantissime le citazioni del mondo del calcio e del calcio romano in particolare con Totti, il romanismo, l'antilazialità arrivando fino a Maradona più volte citati. Le protagoniste e muse della Serie sono infine la bellissima Beatrice Arnera (che interpreta Giuly Copulati) e Ludovica Martini (ex protagonista de La Pupa e il Secchione che interpreta Deborah, promessa sposa di Romolo Montacchi). Bellissime e ironiche, eccole nella nostra gallery.