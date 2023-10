Latorna in campo nella sfida contro ildopo il successo ottenuto con il Milan, che ora può aprire a nuovi scenari, ma soprattutto, delineare obiettivi differenti da quelli sempre dichiarati da Allegri. Sulla sfida e sulla stagione dei bianconeri è intervenuto l'ex centrocampista di entrambe le squadre,, che ha rilasciato delle dichiarazioni in"E’ stata una bellissima vittoria in una gara molto difficile., non è partita benissimo ma si sta riprendendo. A me piace Allegri come allenatore, sa gestire bene la rosa nonostante abbia avuto momento difficili. La Juve ha avuto tantissimi calciatori forti che hanno smesso e sono andati via, ma ora si sta riprendendo".. Le ultime gare non sono state perfette e credo che affrontare la Juve in questo momento è difficile. Sicuramente saranno più attenti e motivati, perché quando giochi contro una grande squadra hai degli stimoli in più. La Juve vorrà riconfermare quanto fatto contro il Milan, attaccherà sicuramente per tutta la partita e bisogna vedere se riuscirà a trasformare queste occasioni in gol. D’altra parte, invece, l’Hellas combatterà per fare punti e cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione, sarà sicuramente una bella partita".