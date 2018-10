Romulo è uno dei calciatori passati dalla Juventus in questi anni ma il calciatore brasiliano naturalizzato italiano ha avuto molta sfortuna in bianconero: ​"Ci penso sempre. Ho avuto l’opportunità di giocare con giocatori incredibili come Buffon e Pirlo, era l’anno più bello della mia vita, ma non mi potevo allenare e non potevo giocare. Avevo la pubalgia e per batterla ho girato il mondo, facendo 4 operazioni. Paratici (il d.s. della Juventus) mi faceva vedere i messaggi inviati dall’entourage di Conte che mi voleva in nazionale. E non potevo giocare. Lo confesso: ho pianto tanto", le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport.