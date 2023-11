Intervistato da tuttojuve.com, Romulo, ex calciatore di Fiorentina e Juventus, ha parlato del match che si disputerà al Franchi questa domenica, ma anche della sua carriera.



Stai pensando di ritirarti e di appendere gli scarpini al chiodo, oppure ti piacerebbe trovare un'altra squadra magari in Europa e in Italia?



"Ci sto ancora pensando, a dir la verità. Se dovesse arrivare una buona proposta, magari dalla Serie A, continuerò a giocare, altrimenti mi ritirerò e inizierò la carriera da allenatore. Oltre ad aver già conseguito il patentino qui in Brasile e in Italia, lo sto facendo anche in Argentina con l'AFA (Associazione Futbol Argentino ndr). Mi piacerebbe allenare nel belpaese".



In quale club ti piacerebbe terminare la carriera in Italia?



"Mi piacerebbe davvero chiudere nell'Hellas Verona, il club in cui ho giocato di più, nella Lazio, che ho grande stima, o nella Fiorentina che è stata la mia prima squadra italiana. Sarebbe una gioia enorme poter terminare la carriera in uno di questi club".



Passando al campo, Fiorentina-Juventus, che sfida ti aspetti al Franchi?



"I bianconeri arriveranno a Firenze un po' più rilassati, è normale dopo due vittorie così importanti. La Fiorentina, al contrario, farà la partita della vita, mi aspetto una squadra che vorrà vincere ad ogni costo. Attenta Juve a questa situazione, perché la viola non avrà nulla da perdere".