Romulo è rimasto nel cuore dei tifosi della Lazio. Il centrocampista ha iniziato la preparazione con il Genoa, l'ex compagno di squadra Luiz Felipe gli ha scritto su Instagram per incoraggiarlo. Pronta la risposta di Romulo: "Mi manchi fratello".



SOCIAL LAZIO - Immediatamente il post è stato sommerso dai commenti dei tifosi della Lazio: "Torna a Roma", "per noi sei laziale a vita", "dovevano riscattarti", "sei un treno, forza Lazio", "i laziali ti amano". In pochi mesi Romulo ha lasciato il segno.