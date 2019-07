Romulo è rientrato al Genoa dopo il prestito alla Lazio. Il brasiliano ha parlato a Sky Sport del compagno di squadra Romero, passato alla Juve è poi tornato al Grifone in prestito: ​"Lui (Romero) è un giocatore fantastico. Dopo la partita che ha fatto contro la Juve ho chiamato subito i collaboratori di Allegri per dirgli che lui è davvero un calciatore forte. Sono felice per lui perché è un bravo giocatore e un bravo ragazzo, ci darà una grossa mano in questa stagione".