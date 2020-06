La stella dei film porno Ron Jeremy è finita in galera a Los Angeles con l'accusa di stupro di quattro donne nell'area di West Hollywood. L'incriminazione del "Porcospino" (il suo soprannome, si era infatti autodefinito “grasso, basso e peloso”) è stata formulata dal procuratore della contea di Los Angeles Jackie Lacey. Le accuse coprono il periodo che va dal 2014 al 2019 e partono da donne che al momento dei presunti stupri avevano dai 25 ai 46 anni. Il pornoattore, 67 anni, ritenuto il migliore al mondo nel 2003, fra i primi a inserire toni comici nei film a luci rosse, rischia 90 anni di prigione, insomma l'ergastolo.



In carriera ha girato più di duemila film con cameo anche di recente. In Italia divenne noto nel 1990 per un film in cui faceva la parodia di Maradona alle prese con Moana Pozzi e Ilona Staller Cicciolina. E' stato consulente per le scene di sesso per il film 9 settimane e mezzo con Mickey Rourke e Kim Basinger e Boogie Nights.