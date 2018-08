Robin Olsen, neo portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



Queste le sue dichiarazioni: "Sono state due partite difficili contro l'Italia ma ora sono alla Roma e sono concentrato al 100% sulla Roma e non vedo l'ora di iniziare. Sono migliorato durante il mondiale. È stato positivo iniziare subito con partite difficili. È stata una pressione che abbiamo saputo gestire, sono molto soddisfatto del mondiale. Sarai titolare? Lo spero, mi alleno ogni giorno per giocare. Pronto per fermare Ronaldo? Sì, sono pronto".