E' uscito dal carcere,non gli ha pagato la cauzione e i detenuti lo hanno salutato con una grigliata d'addio.è uscito di prigione, ma è rimasto in, ad, cambiando totalmente... stile di vita. Sì, perché ora ha, tutto per lui, l', sempre ad Asuncion, chiuso al pubblico a causa del coronavirus, ma non per il fuoriclasse brasiliano, che ha quindi tutto il personale per sé.Attico con piscina,ha affittato un intero piano, alloggia nella stanza numero 104, come testimoniato da Olé, televisione 55 pollici 4k e un idromassaggio a disposizione. "​Tutto funziona bene e il servizio è molto buono. E anche Ronaldinho sta bene, adattandosi a una nuova routine. Essere in hotel è molto meglio che in Agrupación, anche se sarebbe più giusto essere a casa in Brasile. La prigione domestica è ancora troppo" le parole di una fonte ad Olé. Insieme al brasiliano ci sono suo fratello, un avvocato e un assistente. Per quello che, ora, è una prigione dorata.L'attico, con piscina idromassaggio e spazio per rilassarsi (foto tripadvisor). E' qui, in questo hotel, che Ronaldinho passerà i suoi arresti domiciliari.