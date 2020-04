La detenzione in carcere in Paraguay per Ronaldinho è ufficialmente terminata. A renderlo noto è la EFE che ha confermato come l'ex-stella di Milan e Barcellona ha pagato una maxi-multa da 1 milione di dollari paraguayani per uscire dalla prigione.



Il fantasista era finito nei guai per essersi presentato in aeroporto ad Asuncion munito di documenti falsi e ora sarà costretto ai domiciliari (in un hotel) ben 32 giorni dopo l'arresto.