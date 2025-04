AFP via Getty Images

è in Italia per partecipare ad alcuni eventi. L’ex fuoriclasse brasiliano ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole.–"Difficile dire quale sia stato il mio più bello... Quello, fare goal nel primo derby e vincere. È unche ho"."Al Milan ci sono grandi calciatori e, penso che il prossimo anno potranno fare grandi cose"."Leao non ha bisogno dei miei consigli,Secondo me può fare grandissime cose".

– "Il suo stile di gioco mi piace molto,e penso che. Da Pallone d'Oro? Quello lo vincono i migliori al mondo e penso che lui lo sarà in futuro".– "Sicuramente ha uno stile... Oggi è il più forte, sta facendo benissimo così come, anche lui ha uno stile da calciatore vero".– "è un grandissimo amico, sono un suo tifoso e spero possa vincere la".