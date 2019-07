Ronaldinho è nei guai. L'ex stella di Barcellona e Milan sta attraversando un periodo a dir poco complicato. Secondo quanto riferito da Folha de S.Paulo il brasiliano non avrebbe pagato una multa propinatagli per abuso edilizio, provocato dalla società di proprietà sua e del fratello Roberto de Assist, la "Reno Construções e Incorporações".



LA VICENDA - L'irregolarità risale alla costruzione di un ponte rustico di 142 metri senza licenza ambientale. L'inadempienza ha portato al ritiro dei passaporti di Ronaldinho, che ora è bloccato in Brasile. Almeno fin quando non pagherà i 2 milioni di euro circa di debito. Sarebbero inoltre state sottoposte a fermo amministrativo anche 57 proprietà immobiliari del brasiliano. Secondo quanto affermato dall'avvocato di Dinho l'ex giocatore avrebbe già stipulato un accordo per pagare la somma a rate, ma sembra che i debiti siano ancora presenti sul sistema ufficiale.