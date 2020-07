Ronaldinho e il fratello Roberto de Assis restano ai domiciliari in Paraguay. Respinto il ricorso presentati dai legali dei due brasiliani arrestati lo scorso 6 marzo ad Asuncion con l'accusa di falsificazione di passaporti. Portati in prigione, dopo quasi un mese di detenzione Ronaldinho e il fratello si sono visti accettare la richiesta di passare ai domiciliari in un albergo della capitale paraguaiana.