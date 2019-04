“E con Cristiano Ronaldo parti sempre 1-0, questa è la verità”, firmato Giorgio Chiellini. Il capitano della Juve ha ragione, in poche parole ha riassunto l'importanza di CR7 anche in questa stagione. È così, con Cristiano Ronaldo si parte sempre 1-0. Anche ora che la stagione è di fatto finita, per merito in Italia e per demerito in Europa, ecco che Ronaldo prende per mano la Juve evitandole una brutta figura in una partita comunque sempre diversa da tutte le altre come quella con l'Inter. Segna Ronaldo, la Juve pareggia. Segna Ronaldo, il tabellone si aggiorna: sono 21 in campionato, 27 in stagione. E ancora: 600 con le maglie di club, 685 anche guardando a quelle disputate con il Portogallo. Prosegue il duello a distanza con Leo Messi, che con la rete rifilata al Levante sale a 598 con un club, sempre il Barcellona ovviamente: il sorpasso è nell'aria, restano più partite a Messi in questa stagione e una carriera in assoluto più lunga in prospettiva. I numeri restano, da fenomeno, sia per Ronaldo che per Messi. COME UN RE – Un'altra frase, emblematica, è emersa dalle parole a caldo di Chiellini: “Dobbiamo toglierci di dosso questa amarezza per ciò che poteva essere e non è stato”. Il pensiero vola alla Champions, sfumata anche per l'assenza del capitano nonostante la presenza di Ronaldo. Al quale non si può proprio rimproverare nulla nemmeno nella doppia sfida con l'Ajax. Ma la Juve di CR7 non finisce qui, ci riproverà l'anno prossimo ripartendo proprio dalla certezza di poter cominciare praticamente ogni partita dall'1-0. Non a caso la sua sola presenza sa galvanizzare tutta la squadra, anche contro l'Inter per raddrizzarle la partita si è messo praticamente in proprio. Ed è stato portato in trionfo da Bernardeschi e Spinazzola, come si fa con un re. Che ha perso una battaglia, ma che re rimane. E da re proverà a riportare la Champions in quello che anche per la prossima stagione sarà il suo regno.