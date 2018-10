Tuttosport parla di 'soldi ben spesi'. Del resto, l'inizio di Cristiano Ronaldo è stato devastante e non si può non sottolineare. La Juve ha fatto bingo, però allo stesso tempo ha dovuto sborsare cifre inenarrabili. Che continuerà a sborsare per i prossimi tre anni. Ecco: 83 milioni all'anno si fanno sentire, ma gli effetti dell'acquisto potranno presto superare quella cifra.