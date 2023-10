L'ultima doppietta segnata in nazionale ha permesso a Cristiano Ronaldo di raggiungere quota 857 gol in carriera (732 reti con i club e 125 in nazionale). Il cinque volte Pallone d'Oro guarda avanti, rispondendo a Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, che lo ha sfidato a raggiungere quota 1000 gol in carriera: "Quota mille gol? Sarà abbastanza difficile, ma si tratta di vedere come sto mentalmente, le mie motivazioni. Sono fiducioso di arrivare a 900, ma 1000 gol sono tante pietre da rompere…".