il Fenomeno è stato protagonista di una diretta Instagram. Ecco le dichiarazioni più interessanti dell'ex campione brasiliano: "A Barcellona avevo rinnovato il contratto, ma 5 giorni dopo mi chiamano dicendo che non potevano rispettare l'accordo. Gli dissi che sarei andato via perché non mi sentivo importante, l. Conoscere l'Italia, vivere sette anni nel paese è stato un regalo. Il calcio italiano era il più forte al mondo quando ho giocato io. Lì sono iniziati i nostri scontri in Nazionale. Ricordò quell'Italia-Brasile 3-3 del 1997. Una partita bellissima".Sui due gravi incidenti al ginocchio: ". Ho cominciato a discutere con Dio, "Perché è successo proprio a me?". Ma quella esperienza mi ha aiutato, mi ha reso più forte e mi ha migliorato come uomo. L'unica possibile causa del mio infortunio è l'essermi allenato male negli anni prima del 2000. Al Milan mi sono fatto male ancora, lo stesso infortunio ma all'altra gamba".Sul 5 maggio: "Dopo l'episodio con l'Atalanta ho capito che non avrei avuto un futuro rapporto professionale con Cooper.. E' una ferita aperta".Sul famoso episodio condel 1998: "Io posso capire che gli errori capitano, si può sbagliare. Voi non c’entravate assolutamente nulla con queste cose. Noi in quel periodo giocavamo partite bellissime e. Ricordo che in quel periodo c’era un clima tesissimo, come una Guerra Fredda".