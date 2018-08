Due giornate a secco non se le aspettava nessuno. Ora la domanda è: quanto durerà il digiuno di Cristiano Ronaldo in Serie A? Se lo sono chiesto anche i bookmaker di Sisal-Matchpoint, giungendo a configurare un’ipotesi che sa di assurdo: dieci giornate di astinenza completa. Una scommessa, come spiega Agipronews, accompagnata logicamente da una quota molto remunerativa, da 100 volte la posta. Eppure non bisogna andare troppo lontano per trovare uno score simile: lo scorso anno il fuoriclasse segnò con il Real un solo gol nelle prime dieci giornate di Liga, rompendo il ghiaccio all’ottavo turno (gol al Getafe). Va detto però che saltò per qualifica le prime quattro partite.