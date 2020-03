. L'asso della Juve, infatti, nelle scorse settimane ha fatto più volte ritorno in patria, sfruttando anche un paio di giorni di permesso concessi dalla Juve per stare vicino alla madre,, colpita da un ictus il 3 marzo. Nei giorni scorsi, alla notizia della sospensione del campionato,, specie dopo la notizia del contagio del compagno Daniele Rugani.Ieri, intanto, CR7 è stato sulle copertine di tutti i giornali. Niente gol o trofei, a dominare era la notizia di una. Un gesto forte, di grande solidarietà: gli alberghi sparsi per il mondo, tra Funchal, Lisbona e (prossimo all'apertura) Marrakech pronti a diventare strutture ospedaliere. La notizia, lanciata dal quotidiano spagnolo Marca - lo stesso che per anni ne ha narrato le gesta da Madrid - fa subito il giro del mondo.Ma non è finita qui: nella giornata di ieri, infatti,. Nessun danno, ma tanta paura. Ennesimo banco di prova di un periodo difficile, soprattutto extra-calcistico. Nell'attesa e speranza di tornare, ben presto, a calcare i campi di gioco.