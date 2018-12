Nominato sportivo portoghese per il 2018, la stella della Juventus, Cristiano Ronaldo parla a margine della premiazione. Queste le parole rilasciate a Record: “Lavoro principalmente per aiutare il mio club ed essere migliore, il livello tecnico, tattico e fisico di tutte le squadre è migliorato, è sempre più difficile vincere, quindi devo continuare a lavorare duramente per rimanere al top. Non nascondo che sono felice quando vinco ma non è la fine del mondo quando non succede”.





SULLE ACCUSE DI STUPRO - “Accuse disgustose, ma ho la coscienza tranquilla. Sono fiducioso che molto presto tutto sarà chiarito”.





SUI PREMI INDIVIDUALI - “Non sono ossessionato dai premi individuali, La cosa più importante è aiutare la squadra a vincere e il resto viene naturalmente”.



NAZIONALE - "Nel 2019 ho intenzione di tornare a disposizione del commissario tecnico".