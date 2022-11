Era nell’aria da giorni, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: le strade di Cristiano Ronaldo e del Manchester United si dividono dopo la rescissione consensuale del contratto che legava l'attaccante ai Red Devils. Ora il fuoriclasse portoghese è alla ricerca di una nuova squadra con cui concludere la stagione e, dopo le voci estive, sembra ritornare alla carica la Roma di Josè Mourinho, a caccia di un vero bomber visto le difficoltà di Abraham e Belotti. Un passaggio di CR7 alla Roma già nel prossimo mercato si gioca a 16 anche se in vantaggio sembra esserci un’esperienza lontano dall’Europa, in MLS, eventualità offerta a 3. Leggermente più attardato il Chelsea, dato a 5, un cambio di casacca che darebbe la possibilità a Ronaldo di tornare in Champions League, mentre è più lontano, a 9, il ritorno a casa allo Sporting Lisbona. Sembra invece remota il futuro in un’altra squadra italiana differente dai giallorossi. Sale infatti a 33 un approdo al Milan così come un possibile ritorno alla Juventus, con l’Inter a inseguire in quota a 50.