Con i campionati di calcio in stand by e in attesa dei Mondiali in Russia, l’attenzione è tutta sul calciomercato. In mezzo alle tante trattative già avviate e alle semplici voci, la notizia di un possibile addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è quella che scuote di più l’ambiente.Con Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, si può giocare sul futuro del fuoriclasse portoghese. Ronaldo ancora al Real - si legge in una nota - è ancora l’opzione favorita ed è quotata a 1,70.Invece, la permanenza in Spagna ma nelle fila degli storici rivali, il Barcellona, è quotata a 75,00. La destinazione francese, al PSG del presidente Nasser Al-Khelaïfi, è quotata a 2,50. Per il ritorno in Premier League è favorito il Manchester Utd, squadra con cui ha militato dal 2003 al 2009 prima del trasferimento al Real, quotato a 2,75; il passaggio all’altra squadra di Manchester, il City, vale 35 volte la posta; l’approdo al Chelsea, del magnate russo Roman Abramovich, è quotato a 50,00. In lavagna Better, Ronaldo che va a giocare in Cina o negli USA ha la stessa quota, è a 7,50. Il clamoroso arrivo nella “Serie A”, nelle fila delle prime due squadre del campionato italiano, è quotato a 50,00 per la Juventus e a 100,00 per il Napoli. Ronaldo in Bundesliga, nel Bayern Monaco, vale 50 volte la posta.