Cristiano Ronaldo alla Juventus è una splendida suggestione che assume concretezza col passare delle ore. Al netto delle enormi difficoltà di carattere economico nel portare avanti un'operazione di tale importanza, il club bianconero non chiude affatto alla possibilità di trovare il modo di accontentare tutte le parti in causa, il giocatore che ha già espresso il suo gradimento a questa ipotesi, e il Real Madrid, a cui CR7 è legato fino a giugno 2021 e da una clausola di 1 miliardo di euro. Una clausola che il potente agente del portoghese Jorge Mendes è convinto che possa non essere tenuta in considerazione nel momento in cui i blancos decidessero davvero di privarsi della loro stella.



Nonostante in giornata l'ad Beppe Marotta si sia trincerato nell'intervista a Sky Sport dietro un diplomatico "Non parlo...", secondo quanto appreso da calciomercato.com, la Juventus ha fatto trapelare di essere al lavoro per fare un tentativo concreto. Un'operazione che, come anticipato dal nostro sito, potrebbe essere favorita da un altrettanto clamoroso cambio di sponsor tecnico da parte del giocatore più mediatico del mondo. Una cifra tra i 100 e i 120 milioni di euro, come emerge anche da fonti spagnoli, al Real Madrid e un ingaggio per Ronaldo che si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. Un affare definito da tutti ai limiti dell'impossibile, ma la Juve ci prova per davvero.