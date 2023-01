È appena arrivato e ha già stravolto il calcio saudita. Stiamo parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo che ha ufficializzato il suo trasferimento al Al Nassr. L’Al Hilal, rivale della squadra gialloblu, però non ha atteso troppo e ha lanciato una provocazione che sa di sfida.



Secondo quanto riportato dal quotidiano Al-Khaleej, i biancoblu starebbero pensando di offrire a Lionel Messi un contratto faraonico per portare anche lui in Arabia Saudita. Il giocatore del Psg andrà in scadenza nel giugno del 2023 e i rumors sul suo futuro impazzano. Dalla permanenza in Francia al ritorno a Barcellona, dal passaggio negli Stati Uniti alla tentazione saudita, sulla Pulce ci sono un po’ tutti. Ma l’Al Hilal vuole far di tutto pur di convincerlo e rinverdire la rivalità con CR7. E nello store del club hanno già esposto e messo in vendita le magliette di Messi con il numero 10. Marketing o anticipazione di mercato?