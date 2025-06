Cristiano Ronaldo può tornare in Serie A? La suggestione dei bookies nelle quote calciomercato

Getty Images

Cristiano Ronaldo al Como? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

Dopo le recenti indiscrezioni sull’instabilità dell’Al Nassr, aggravate dall'addio dell’amministratore delegato del club, sono tornate a circolare voci su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Serie A . In questo scenario, i bookmakers hanno acceso i riflettori su una clamorosa ipotesi:Nelle settimane che hanno preceduto l’inizio del Mondiale per Club, erano circolate voci su un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia, con l’Inter come possibile destinazione per disputare il torneo. Rumors subito smentiti, sia per la mancanza di conferme ufficiali sia perché in netto contrasto con la linea di mercato adottata finora dalla dirigenza nerazzurra.Il club guidato da Cesc Fàbregas, in forte crescita e ambizioso anche a livello internazionale, potrebbe puntare sul fuoriclasse portoghese per dare ulteriore visibilità al proprio progetto. Al momento, si tratta di uno scenario altamente improbabile, come suggerisce la quota fissata a 12 dal noto bookmaker.

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo al Como

Personalmente, vedrei l’arrivo di Cristiano Ronaldo al Como come un’opportunità straordinaria, non solo dal punto di vista sportivo ma anche, e forse soprattutto, per l’immagine e la visibilità del club. Stiamo parlando di uno dei calciatori più famosi e influenti al mondo, capace da solo di attirare l’attenzione dei media internazionali, sponsor e tifosi da ogni parte del globo. Il brand Como ne uscirebbe incredibilmente rafforzato. Passerebbe in pochissimo tempo dall’essere una realtà emergente nel panorama calcistico italiano a un nome conosciuto ovunque. Le magliette del Como con il nome di Ronaldo si venderebbero in Asia, negli Stati Uniti, in Medio Oriente… Sarebbe un salto di livello enorme sotto il profilo del marketing, del merchandising e dell’attrattiva globale. Ovviamente ci sarebbero delle sfide – economiche, organizzative, logistiche – ma il ritorno d’immagine sarebbe talmente potente da giustificare ogni sforzo. Per una società ambiziosa e in crescita come il Como, un colpo simile segnerebbe una nuova era. Anche solo il fatto che si parli di questa possibilità sta già generando un’enorme esposizione mediatica. In sintesi: se davvero Ronaldo dovesse arrivare al Como, sarebbe un colpo sensazionale per il club, per la città e per tutto il calcio italiano. Alessandro Pallotta

