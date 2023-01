Amnesty International, per bocca della ricercatrice Dana Ahmed, si è schierata contro Cristiano Ronaldo, fresco d'approdo in Arabia Saudita per vestire la maglia dell'Al Nassr. "CR7 dovrebbe attirare l'attenzione riguardo ai problemi relativi ai diritti civili e non consentire all'Arabia Saudita di utilizzare la sua fama e il suo status per ripulirsi l'immagine" ha tuonato Ahmed.