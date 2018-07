Il mondo dello sport a volte sa essere imprevedibile: le ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus e di LeBron James ai Los Angeles Lakers sono arrivate a distanza di un giorno. In pratica, i due migliori interpreti dei due sport più popolari e seguiti al mondo hanno cambiato entrambi casacca nel giro di 24 ore. Tra l'altr, la situazione di CR7 e LJ23 può essere assimilata: tutti e due sono arrivati alla fine di un ciclo con le rispettive ex squadre, il Real Madrid e i Cleveland Cavaliers, tutti e due hanno vinto tutto il possibile e l'immaginabile con la precedente maglia, tutti e due avevano bisogno di una nuova sfida.



Curioso però che abbiano scelto di cambiare a distanza di poche ore, dopo 9 anni nei Blancos e 11 complessivi in Ohio: il vento del mutamento li ha coinvolti e li ha convinti, a 33 anni compiuti, a rimettersi in gioco per dimostrare di essere i migliori di sempre nei rispettivi sport. CR7 dopo tre Champions consecutive, LeBron dopo 8 finali NBA di fila: ora Juventus e Lakers, due club ricchi di storia che puntano sui nuovi campioni per tornare a dominare, i primi in Europa dopo il lungo ciclo in Italia, i secondi per rivedere gli antichi fasti.



Entrambi le trattative sono nate poi quasi per caso: quello di Ronaldo sull'asse Mendes-Marotta, a stretto contatto nell'affare che ha portato Cancelo in bianconero, quello di LeBron dopo una conversazione con due vecchie glorie gialloviola come Magic Johnson e Kobe Bryant. Insomma, una serie infinita di coincidenze: come lo stipendio che andranno a percepire, rispettivamente 31 milioni di euro e 35 milioni di dollari, ma soprattutto come la capacità di essere decisivi per la conquista di titoli e trofei. E allora, in bocca al lupo a entrambi: continuate a farci divertire come avete fatto finora!



@AleDigio89