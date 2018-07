Atteso per giorni, oggi è arrivata l'ufficialità: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno trovato un accordo con il Real Madrid per 105 milioni di euro, al portoghese andranno invece 30 milioni di euro a stagione. Un'affare storico, che ha scatenato i social network. Sergio Ramos, Bale, Hernadez: ecco tutti i messaggi, le foto e le reazioni degli ex compagni di Cristiano al Madrid e non solo.