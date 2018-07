In Spagna danno ormai per certo l’affare del secolo, ossia l’addio di Cristiano Ronaldo al Real per trasferirsi alla Juventus. E anche in Italia le voci di mercato hanno acquisito un peso specifico pari all’ufficialità. Prova ne sia la parabola discendente sulle quote del trasferimento di CR7 in bianconero, dato a circa 10 volte la posta fino a tre giorni fa e ieri arrivato a 1,36. Oggi, su Snai, è arrivato lo stop alle scommesse: la quota sarebbe andata così in basso che non sarebbe più stato conveniente giocarla. Come dire, l’affare è ormai certo. Tanto che sempre sul tabellone Snai già si punta sui gol che il portoghese realizzerà in Serie A nella prossima stagione. I suoi obiettivi dichiarati, dicono i quotisti, sono Mauro Icardi e Ciro Immobile, capocannonieri dell’ultimo campionato con 29 reti. Per CR7 un debutto da almeno 29 gol è un’opzione "facile" a quota 1,85.