Il peso specifico di un colpo come CR7 è destinato a porre la sua importante impronta sulla Juventus e in parte, al di là delle presentazioni da star evitate, lo sta facendo. I tifosi sono pazzi di lui, i compagni lo hanno incontrato e accolto per qualche breve momento prima di firma, annuncio e presentazione, prima di ritrovarsi insieme sul campo, il 30 luglio.