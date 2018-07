Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le insistenti voci provenienti dalla Spagna e dal Portogallo, come riporta Corriere.it, vengono liquidate con un sorriso dall'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta, intercettato in Lega Calcio. L'ad bianconero ha risposto con un sorriso e sussurando solamente la parola: "suggestioni" . Intanto le voci da tutta Europa continuano a correre e vedono la Juve sempre più in pole per l'attaccante portoghese del Real Madrid.