L’insistenza delle indiscrezioni alla fine ha fatto capitolare anche i bookmaker. Che dopo una mattinata “prudente” sul fronte Cristiano Ronaldo, hanno letteralmente sconvolto le quote sulla squadra del portoghese nella prossima stagione. La svolta repentina è partita stamattina, dopo le news sul pressing della Juventus apparse sulla stampa spagnola: la quota di Ronaldo ai bianconeri, riporta Agipronews, è passata da 10,00 a 5,00 su Snai - con il Real Madrid ancora in cima alle preferenze - ma il vero scossone è arrivato nel pomeriggio, con le voci sul presunto intervento di FCA nella trattativa per CR7. Un colpo di scena che ha convinto i quotisti a tagliare ulteriormente l’offerta, fino ad arrivare all’1,83 attuale, contro il 2,50 dei Blancos. Di questo passo, la situazione potrebbe evolvere ancora, stavolta con la chiusura delle scommesse: uno sviluppo probabile viste le notizie e il volume di gioco delle ultime ore. LL/Agipro