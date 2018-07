Al Real Madrid hanno giocato insieme, ma ora che Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus difficilmente Gonzalo Higuain condividerà lo spogliatoio con lui. L’operazione CR7 sarà costosissima e i bianconeri dovranno trovare fondi per finanziarla: la via più facile è quella di vendere il bomber argentino, a cui tra l’altro gli estimatori non mancano. Il Chelsea è la destinazione più probabile, considerando che i Blues sono vicini all’ingaggio di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato e apprezzato al Napoli, nell’anno in cui l’argentino ha stabilito il record di gol in Serie A. La destinazione Chelsea è la più probabile anche sul tabellone scommesse dei bookmaker. Su Snai si punta sulla squadra del Pipita a settembre e i Blues sono in pole position, a 1,40 appena. A 2,75 c’è la permanenza alla Juventus, mentre le altre piste appaiono meno praticabili. A 15,00 l’Inter, a 20,00 il ritorno al Real Madrid, che ora è a caccia di una punta per sostituire il portoghese. Si punta a 20,00 anche sul passaggio al PSG, dove Gonzalo ritroverebbe un altro ex compagno di squadra, Gigi Buffon, che ha appena ufficializzato con i parigini.