Cristiano Ronaldo alla Juve? Ci siamo, l'affare è in dirittura d'arrivo e la stella portoghese è pronto ad essere il nuovo super acquisto del club torinese. E a confermare la voglia di Serie A di CR7 ci ha pensato anche una delle sue storiche ex, Letizia Filippi, ex modella che all'Ansa ha raccontato: "Cristiano Ronaldo arriverà in Italia: già durante la nostra relazione mi confidò più volte la sua volontà di concludere la sua carriera nel nostro campionato. Durante i 6-7 mesi in cui ci siamo frequentati, parlammo molto della sua possibilità di venire a giocare in Italia, anche se all’epoca non ipotizzava una eventuale squadra in cui militare. La Juventus è assolutamente la squadra giusta per Cristiano: è una delle società più blasonate e importanti e la famiglia Agnelli è una garanzia".