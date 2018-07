A Madrid hanno giocato insieme per quattro anni, ora, probabilmente, si daranno il cambio alla Juventus, ma Cristiano Ronaldo (vicinissimo ai bianconeri) e Gonzalo Higuain (in uscita verso il Chelsea per fare spazio a CR7) resteranno uniti da un sottile filo sul tabellone scommesse. Il Pipita, nel caso, lascerà la Serie A con il primato di reti segnate in un unico campionato, ben 36 quando era ancora al Napoli, nella stagione 2015-2016. Se c’è uno che può battere questo record, sostengono i bookmaker, è proprio Cristiano Ronaldo. Sul tabellone Sisal Matchpoint CR7 a quota 37 reti nella prossima stagione di Serie A è un’opzione data a 3,50. Prima di poter stabilire il nuovo record, però, Ronaldo dovrà firmare con la Juve: riguardo a questo i quotisti hanno ancora meno dubbi e danno a 1,40 il suo arrivo a Torino.