L’affare del secolo è realtà, Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. I tifosi bianconeri sperano che CR7 li riporti sul tetto d’Europa, ma anche ampliare il record di successi consecutivi in Serie A è un grande obiettivo. E, proprio sulla prima giornata del campionato italiano, i bookmaker d’Oltremanica di Stanleybet puntano tutto su un esordio da sogno: la rete al debutto - si legge in una nota - è piazzata a solo 1.37, la doppietta a 2.75 e la clamorosa tripletta a 8.00. Molto probabile che il campione portoghese sia anche il primo marcatore del match, eventualità che per Stanleybet varrebbe 3.00 volte la posta giocata. Spazio anche alle quote su come Cristiano Ronaldo segnerà per la prima volta in Serie A: un tiro con il piede destro è nettamente favorito a 1.60 contro il 4.00 per quello mancino, seguono il 6.00 per un colpo di testa e l’8.50 per un calcio di punizione. Le scommesse di www.stanleybet.it sull’esordio di CR7 non finiscono qua: un assist vincente è dato a 2.50, l’ammonizione a 4.00 e una rete negli ultimi 15 minuti – magari decisiva – a 7.00