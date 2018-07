E' la notizia che sta agitando il mondo del calcio negli ultimi giorni:può lasciare ile trasferirsi alla. Le indiscrezioni che rimbalzano tra Italia e Spagna raccontano una trattativa impostata e un'offerta dei bianconeri già recapitata al portoghese e alle merengues.Ecco i motivi per credere all'arrivo di Ronaldo a Torino.Tra i 100 e i 150 milioni di euro per il cartellino, ai quali aggiungere un ingaggio da almeno 30 milioni netti a stagione per quattro anni, in totale. Al netto dell'aiuto di Adidas o quello, eventuale, di FCA, si tratterebbe comunque di una spesa imponente da mettere a bilancio che anche proiezioni di grandi ricavi dal marketing potrebbero non bastare a giustificare, soprattutto per quanto riguarderebbe il primo anno: difficilmente il Real Madrid accetterebbe un pagamento pluriennale ma vorrebbe subito l'intera somma, ai quali aggiungere il primo anno di ingaggio.Per quanto Cristiano Ronaldo non sia un giocatore come gli altri e meriti considerazioni a parte, il suo eventuale acquisti: la Juventus ha abituato negli anni a grande oculatezza in campagna acquisti, ma soprattutto a. Persino 'vecchi' come Higuain possono generare ora plusvalenza, CR7 no: a quasi 34 anni, nonostante il suo curriculum eccezionale, difficilmente qualcuno si potrebbe presentare nei prossimi anni con un'offerta vantaggiosa (in termini di plusvalenza) per il club torinese. Ai dubbi sulla filosofia Juve aggiungiamo quelli sulle reali intenzioni di: il super procuratore ha spesso abituato a colpi di scena e c'è chi non esclude che la sua manovra sia volta solo a mettere pressione al Real Madrid per strappare un lussuoso rinnovo per il suo assistito.Non tanto una questione di ritocchi di ingaggio per le altre stelle bianconere, ma una considerazione tecnica: il rischio di introdurre un campione assoluto e accentratore come Cristiano Ronaldo sarebbe quello di decentralizzare e offuscare chi era precedentemente considerato il fulcro del progetto,. Oltre a Higuain,della Juventus per fare spazio al portoghese: una scelta pro-marketing e volta a vincere subito in Europa, ma i bianconeri rinuncerebbero a un giocatore più giovane di otto anni. Pur considerando la differenza di palmares, tifosi e società sono pronti a uno scambio del genere?Probabilmente il fattore da considerare più attentamente nella tesi che vuole smentire l'arrivo di Ronaldo a Torino:. E' stato lui stesso a confessarlo in un'intervista a Sky del 2014: "Non dico che la Serie A sia brutta, semplicemente non guardo molte partite,". E attenzione, perché se la Spagna gli ha regalato gioie un altro campionato gli è rimasto nel cuore: "I campionati più belli per me restanoLeague e Liga". Dettaglio importante, considerando che più fonti dall'Inghilterra indicano nella principale concorrente della Juventus per CR7. Qualora dai Red Devils arrivasse un'offerta pari o superiore a quella della Juventus, Cristiano Ronaldo cosa sceglierebbe:@Albri_Fede90