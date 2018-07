E' ufficialmente iniziata la. Questa mattina sia il J Museum che lo store ufficiale dei bianconeri sono stati presi d'assalto da tifosi provenienti da tutto il mondo. Una famiglia di danesi in vacanza: "Siamo tifosi della Juve dai tempi di Laudrup ma l'arrivo di Ronaldo rafforza certamente tutto", raccontano ai microfoni di Calciomercato.com.I tifosi italiani, invece, si preparano al rinnovo dell'abbonamento nonostante"Per Ronaldo ne vale la pena - ci dicono - cento euro in più all'anno in curva sono tanti ma l'abbonamento lo avremmo rinnovato a prescindere dal suo arrivo."Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la grande richiesta di maglie con Ronaldo 7Fino a domani, insomma, sarà impossibile acquistare la divisa del campione portoghese.