Ha ricevuto il primo applauso dello Juventus Stadium lo scorso aprile, in Champions League, quando realizzò il gol in rovesciata che portò il Real Madrid sul momentaneo 2-0. Un attimo magico che Cristiano Ronaldo potrebbe vivere ancora - stavolta con la maglia bianconera e nel campionato italiano - almeno secondo i bookmaker esteri. All’indomani del passaggio di CR7 alla Juve, i quotisti d’oltremanica si sbizzariscono sulla prima stagione in Serie A del portoghese: il gol in rovesciata è ovviamente in primo piano, e la possibilità che Ronaldo riesca a rifarlo si gioca a 3,30. Ancora più facile immaginarlo capocannoniere del campionato, titolo quasi scontato scontato a 1,36, ed è abbordabile anche la vetta dei cannonieri di Champions, a quota 3,10. Non poteva mancare, infine, la sfida del gol a distanza con Lionel Messi: a fine stagione, un bottino maggiore di quello dell’argentino (in tutte le competizioni) pagherebbe 2,20.