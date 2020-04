. Di recente ha fatto una sgambata nello stadio di Madeira, appositamente aperto per lui, e ha cambiato casa: da Funchal a Canical, in una villa con cinque camere da letto, una sala giochi, una piscina e un grande giardino. Tutto per essere pronto quando ripartirà la stagione, e con essa la caccia a scudetto e Champions League, ambito sogno in casa Juve., non solo per la sua presenza al Bernabeu in occasione dell’ultimo Clasico.Edu Aguirre, amico fraterno di Cristiano, aveva parlato poche settimane fa di nostalgia madrilena . A confermare il sentimento profondo che lega Ronaldo alla Casa Blanca ci ha pensato stavolta José, difensore 36enne del Lille, compagno di squadra in nazionale di CR7. Ai microfoni di TalkSport il portoghese ha ammesso: “. È normale che sia così, parliamo di uno dei club più grandi al mondo, se non il più grande.Porta sempre aperta, Ronaldo ama Madrid. La Juve, che ha finito di pagare i 100 milioni pattuiti nel 2018 al Real, si fa i conti in tasca:Il Madrid dovrà valutare l’opportunità di un investimento così oneroso, considerando anche l’ingaggio da 31 milioni netti a stagione, per un fuoriclasse che ha però appena compiuto 35 anni.