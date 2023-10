Reduce da una doppietta nella vittoria per 3-2 contro la Slovacchia, nel match di qualificazione ai prossimi europei, il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro e del suo amore per la nazionale.



SUL FUTURO - "Non penso al futuro, penso al breve termine e cerco sempre di godermi il momento".



SULLA NAZIONALE - "Amo giocare per la nazionale. Con la Slovacchia abbiamo giocato bene e ci siamo qualificati perché abbiamo una squadra eccellente e un ottimo allenatore come Martinez".