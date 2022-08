La prigione dorata del Manchester United sembra sempre più vicina rimanere tale per Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes sta provando a trovare una soluzione per l'addio ma dopo il no di Atletico, Bayern e Borussia Dortmund ora è la volta del Marsiglia che, come fanno sapere fonti interne al club interpellate da Rmc Sport in Francia "Non ha alcuna intenzie di acquistare Ronaldo".