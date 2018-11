Ottavo gol in campionato per Cristiano Ronaldo, ora a un passo dalla vetta della classifica dei bomber. Con la rete al Milan il portoghese aggancia Ciro Immobile e si porta a -1 da Krzysztof Piatek, ma soprattutto consolida il primo posto nelle scommesse sul capocannoniere di Serie A: CR7 vale ora 1,45 sul tabellone 888sport, in netto vantaggio proprio su Immobile (a 5,00) e su Mauro Icardi, salito a sette marcature e a quota 6,50. Per Ronaldo, oltre al titolo di miglior realizzatore del campionato, ci sono ottime possibilità di superare la soglia dei 25 gol, un traguardo offerto a 1,85. Oltre a Ronaldo, sul tabellone dello scudetto vola anche la Juventus, data a 1,14 con il Napoli a 7 volte la posta.